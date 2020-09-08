В Подмосковье 40-летняя женщина родила 14-го ребёнка

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Жительница Подмосковья Елена в свои 40 лет стала мамой в 14-й раз. Видео того, как многодетная семья встречает женщину из роддома, опубликовал Mash.
Как сообщает портал, у Елены 14 детей, а также 15 братьев и сестёр: восемь родных и семь приёмных. У её матери новорождённый ребёнок стал 43-м внуком.
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В московском роддоме имени Баумана женщину встретили 13 детей, муж и родственники. Как сообщает портал, в этот раз в семье родилась девочка. Отец новорождённой малышки счастлив, однако, по его словам, немного запутался в днях рождения.
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