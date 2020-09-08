Миру предрекли новую пандемию. И от неё нет вакцины

По данным ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание. Отмечается, что уже сейчас количество людей с лишним весом в разы превосходит число голодающих, особенно ярко это проявляется в развитых странах. За время пандемии коронавируса жители планеты лишились доходов, из-за чего были вынуждены экономить на еде, выбирая вредные продукты, в том числе и фастфуд. Специалисты напомнили, что излишняя масса тела увеличивает риск появления диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.