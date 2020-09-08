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Миру предрекли новую пандемию. И от неё нет вакцины

С заболеванием уже столкнулась масса людей во всём мире.

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У миллионов людей отсутствует возможность питаться здоровой пищей, что чревато увеличением числа страдающих ожирением и появлением новой пандемии. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание. Отмечается, что уже сейчас количество людей с лишним весом в разы превосходит число голодающих, особенно ярко это проявляется в развитых странах. За время пандемии коронавируса жители планеты лишились доходов, из-за чего были вынуждены экономить на еде, выбирая вредные продукты, в том числе и фастфуд. Специалисты напомнили, что излишняя масса тела увеличивает риск появления диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Доктор Мясников назвал храп одной из причин ожирения

Врач посоветовал как можно быстрее избавиться от неприятного ночного явления.

Напомним, ранее медики нашли связь между алкоголем и ожирением. Выяснилось, что всего семь граммов спирта в день повышают риск развития заболевания. Отмечается, что от большего количества алкоголя риск ожирения вырастает уже на 25–42%. Опасны в этом плане даже некрепкие напитки.

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