"Спасибо, дорогой". Министры иностранных дел Турции и Конго перешли на русский на переговорах

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на пресс-конференции в Анкаре, обратился к своему коллеге из Конго Жан-Клоду Гакоссо по-русски. Трансляцию пресс-конференции вёл телеканал CNN Turk.

В конце выступления Чавушоглу поблагодарил конголезского коллегу, сказав фразу "Спасибо большое" по-русски и повторив её по-английски и по-французски.

— Спасибо, дорогой, — ответил на это по-русски Гакоссо.

В 1983 году Жан-Клод Гакоссо окончил Ленинградский госуниверситет по специальности "журналистика". Чавушоглу же ранее заявлял, что изучает русский язык и периодически использует отдельные слова на встречах с представителями русскоязычной диаспоры в Анталье.