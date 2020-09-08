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"Спасибо, дорогой". Министры иностранных дел Турции и Конго перешли на русский на переговорах

Чиновники давно изучают русский язык и могут свободно общаться на нём.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Видео © CNN

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на пресс-конференции в Анкаре, обратился к своему коллеге из Конго Жан-Клоду Гакоссо по-русски. Трансляцию пресс-конференции вёл телеканал CNN Turk.

В конце выступления Чавушоглу поблагодарил конголезского коллегу, сказав фразу "Спасибо большое" по-русски и повторив её по-английски и по-французски.

Спасибо, дорогой, — ответил на это по-русски Гакоссо.

В 1983 году Жан-Клод Гакоссо окончил Ленинградский госуниверситет по специальности "журналистика". Чавушоглу же ранее заявлял, что изучает русский язык и периодически использует отдельные слова на встречах с представителями русскоязычной диаспоры в Анталье.

Ранее Лайф сообщал о новом законопроекте, который должны ввести в Госдуму до 15 сентября. Его авторы предлагают проверить российских чиновников на знание норм русского языка.

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