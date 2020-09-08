Защита обжаловала приговор Ефремову

Защита Михаила Ефремова обжаловала приговор артисту, согласно которому следующие восемь лет он проведёт в колонии. Об этом сообщил адвокат актёра Эльман Пашаев.
— Я подал краткую жалобу на приговор, — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Режиссёр Герман-младший назвал Пашаева чудовищным защитником, которого следует лишить адвокатского статусаСегодня его подзащитного Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии.
Напомним, сегодня суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло в начале лета. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу Садового кольца и влетел в фургон, водитель которого через несколько часов от полученных травм скончался в больнице. В ходе расследования в крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Суд отправил его под домашний арест, а сегодня вынес обвинительный вердикт, назначив актёру наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Перед колонией общего режима артист будет находиться на карантине в столичном СИЗО № 5. Лайф выяснил, какие условия ждут там Ефремова.