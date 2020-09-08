Союз журналистов России присудил Ассанжу премию "Солидарность"

Союз журналистов России присудил основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу премию "Солидарность". Об этом ТАСС сообщил глава союза Владимир Соловьёв.

Стоит отметить, что именно 8 сентября на планете отмечают Международный день солидарности журналистов.

— В Лондоне начался второй этап судебного процесса об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа. Наш коллега, журналист, всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова. Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни, — отметил Соловьёв.

По его словам, в Союзе журналистов России не сомневались, кому вручить данную премию. Он также назвал Ассанжа настоящим борцом за свободу слова.

Кроме того, как утверждает Соловьёв, присуждение премии основателю WikiLeaks говорит о том, что российское журналистское сообщество "будет поддерживать людей, кто и про них правду пишет и говорит".

Также известно, что Ассанжу уже сообщили о присуждении ему награды. Добавим, что он попросил передать денежную часть премии семьям погибших журналистов.

В свою очередь вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир сообщил, что приговор, который могут вынести Ассанжу, равнозначен смертному.

— Приговор, который будет вынесен Джулиану, очень мало сомнений в том, что он будет вынесен, эти 175 лет заключения, которые грозят ему, — это фактически смертный приговор. Это не только приговор Ассанжу, а приговор свободной журналистике в мире, — уточнил он.