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Союз журналистов России присудил Ассанжу премию "Солидарность"

Его также назвали настоящим борцом за свободу слова.

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Фото © ТАСС / AP

Союз журналистов России присудил основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу премию "Солидарность". Об этом ТАСС сообщил глава союза Владимир Соловьёв.

Стоит отметить, что именно 8 сентября на планете отмечают Международный день солидарности журналистов.

В Лондоне начался второй этап судебного процесса об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа. Наш коллега, журналист, всю свою жизнь положил на алтарь борьбы за правду, за свободу слова. Он от этого страдает, находится в тюрьме, а в случае его выдачи США экстрадиция может быть равноценна пожизненному заключению или смертной казни, — отметил Соловьёв.

По его словам, в Союзе журналистов России не сомневались, кому вручить данную премию. Он также назвал Ассанжа настоящим борцом за свободу слова.

В США вынесено второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа

Оно предполагает сговор журналиста с хакерами группы Anonymous.

Кроме того, как утверждает Соловьёв, присуждение премии основателю WikiLeaks говорит о том, что российское журналистское сообщество "будет поддерживать людей, кто и про них правду пишет и говорит".

Также известно, что Ассанжу уже сообщили о присуждении ему награды. Добавим, что он попросил передать денежную часть премии семьям погибших журналистов.

В свою очередь вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир сообщил, что приговор, который могут вынести Ассанжу, равнозначен смертному.

Приговор, который будет вынесен Джулиану, очень мало сомнений в том, что он будет вынесен, эти 175 лет заключения, которые грозят ему, — это фактически смертный приговор. Это не только приговор Ассанжу, а приговор свободной журналистике в мире, — уточнил он.

Напомним, что в 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приехал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, однако после того, как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Слушания по делу об экстрадиции в Америку основателя WikiLeaks возобновились накануне.

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