"Они не только самые красивые". Путин заявил, что женщины в разных отраслях — важный ресурс для страны

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Президент России Владимир Путин заявил, что активное участие женщин в общественной жизни, научной и творческой работе является важным ресурсом для страны. Об этом он сказал во время общения с победителями конкурса "Лидеры России — 2020".
— Женщины у нас не только самые красивые, но и очень талантливые, — подчеркнул Путин.
Он отметил, что представительницы прекрасного пола всегда пользовались в России особым почётом.
Путин пообщался с победителями конкурса "Лидеры России — 2020": Грамотные управленцы нужны везде и всегдаРоссийский лидер подчеркнул, что продвижения по службе заслуживают те специалисты, которые готовы "пахать" на благо народа.
Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер поаплодировал многодетному победителю конкурса.
Напомним, суперфинал "Лидеров России — 2020" прошёл накануне. Победителями конкурса стали 106 человек, а всего в заключительном этапе приняли участие 300 управленцев.