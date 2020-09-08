"Они не только самые красивые". Путин заявил, что женщины в разных отраслях — важный ресурс для страны

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Президент России Владимир Путин заявил, что активное участие женщин в общественной жизни, научной и творческой работе является важным ресурсом для страны. Об этом он сказал во время общения с победителями конкурса "Лидеры России — 2020".

— Женщины у нас не только самые красивые, но и очень талантливые, — подчеркнул Путин.

Он отметил, что представительницы прекрасного пола всегда пользовались в России особым почётом.

Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер поаплодировал многодетному победителю конкурса.