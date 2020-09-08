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"Они не только самые красивые". Путин заявил, что женщины в разных отраслях — важный ресурс для страны

Российский лидер отметил, что в РФ представительницы прекрасного пола всегда пользовались особым почётом.

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Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что активное участие женщин в общественной жизни, научной и творческой работе является важным ресурсом для страны. Об этом он сказал во время общения с победителями конкурса "Лидеры России — 2020".

Женщины у нас не только самые красивые, но и очень талантливые, — подчеркнул Путин.

Он отметил, что представительницы прекрасного пола всегда пользовались в России особым почётом.

Путин пообщался с победителями конкурса "Лидеры России — 2020": Грамотные управленцы нужны везде и всегда

Российский лидер подчеркнул, что продвижения по службе заслуживают те специалисты, которые готовы "пахать" на благо народа.

Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер поаплодировал многодетному победителю конкурса.

Напомним, суперфинал "Лидеров России — 2020" прошёл накануне. Победителями конкурса стали 106 человек, а всего в заключительном этапе приняли участие 300 управленцев.

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