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Лукашенко объяснил, почему появился на публике с автоматом

Интервью, которое белорусский лидер даёт российским телеканалам, длится уже два часа.

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Фото © AP / TASS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил журналистам из России, почему вышел на публику с автоматом. Интервью для российских телеканалов, которое дал глава государства, длится уже два часа.

По словам президента, его недавнее появление на публике с оружием означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца.

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Соответствующую информацию белорусский лидер получил от спецслужб и пограничников.

Также в ходе разговора Лукашенко признался, что ему по-человечески обидно из-за протестов. Он отметил, что часть жителей Белоруссии забыла, что было со страной двадцать лет назад.

Ранее в ходе интервью белорусский президент заявил о том, что не собирается пока покидать свой пост. Однако он отметил, что возможность проведения досрочных выборов в республике существует.

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