Лукашенко объяснил, почему появился на публике с автоматом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил журналистам из России, почему вышел на публику с автоматом. Интервью для российских телеканалов, которое дал глава государства, длится уже два часа.
По словам президента, его недавнее появление на публике с оружием означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца.
Лукашенко — о Колесниковой: Она хотела бежать на Украину к сестреСоответствующую информацию белорусский лидер получил от спецслужб и пограничников.
Также в ходе разговора Лукашенко признался, что ему по-человечески обидно из-за протестов. Он отметил, что часть жителей Белоруссии забыла, что было со страной двадцать лет назад.
Ранее в ходе интервью белорусский президент заявил о том, что не собирается пока покидать свой пост. Однако он отметил, что возможность проведения досрочных выборов в республике существует.