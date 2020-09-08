Лукашенко объяснил, почему появился на публике с автоматом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил журналистам из России, почему вышел на публику с автоматом. Интервью для российских телеканалов, которое дал глава государства, длится уже два часа.

По словам президента, его недавнее появление на публике с оружием означало, что он "никуда не убежал" и готов защищать страну до конца.

Также в ходе разговора Лукашенко признался, что ему по-человечески обидно из-за протестов. Он отметил, что часть жителей Белоруссии забыла, что было со страной двадцать лет назад.