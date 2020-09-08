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В Сети появились первые фото второй российской вакцины от CoViD-19

Также стала известна подробная информация о препарате.

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Фото © РИА "Новости"

Срок годности второй российской вакцины от коронавируса составляет один год. Это следует из текста на упаковке препарата, фотографию которой опубликовало РИА "Новости".

На упаковке также указано, что препарат под названием "Эпиваккорона" изготовлен на основе пептидных антигенов. В одной пачке находится десять ампул по 0,5 мл, одна ампула равна одной дозе вакцины.

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Она коснётся всех россиян.

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