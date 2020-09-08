Вопрос выживания. США заинтересованы в секрете российской вакцины от коронавируса

Объединяться с другими странами для производства вакцины США не станут, но результаты испытаний вакцины от CoViD-19 могут пригодиться американским разработчикам.
Не всё ещё распродано пока
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса, создаваемая в данный момент одной из частных госкорпораций, появится не раньше октября. Рассказывая о сроках создания вакцины, Трамп отметил, что этим вопросом занимается сразу несколько компаний. Johnson & Johnson, Merck, Moderna и Pfizer максимально близки к созданию вакцины, однако неизвестно, какой в конечном счёте окажется американская вакцина от CoViD-19 — данных о её эффективности не было даже на предварительном этапе создания.
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Особенность применения американской вакцины такова, что ни один производитель пока не может претендовать на звание монополиста в области производства сыворотки: у одних есть решение, но нет производства в достаточных количествах, у других есть производство, но хромает научно-исследовательская база. Есть и другая проблема: пока в США наблюдается взрывной рост заболевших коронавирусом (в среднем, по 28–30 тысяч человек в сутки), а вакцины нет, фармкомпании продолжают извлекать сверхприбыли из продажи противовирусных препаратов.
Бывший сотрудник французского центра исследований в области разведки Анри Беккер отметил, что такой подход может угрожать национальной безопасности США, однако переломить ситуацию в данный момент президент страны пока не может.
Наблюдается явное отсутствие быстрого прогресса. В лечении они смогли добиться существенных результатов, но создание вакцины в США пока слабо контролируется государственными структурами
Анри Беккер
Бывший сотрудник французского центра исследований в области разведки
Отсюда же, по словам Беккера, заявления представителей разведслужб США о попытках неизвестных завладеть результатами американских лабораторий.
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Есть что воровать?
Говоря о том, кто в действительности мог бы или хотя бы гипотетически имел потребность в планировании такого мероприятия, газета NYT отмечает очередную партию "китайских хакеров". Однако с доказательной базой у американских инсайдеров плохо. Китайцам с высокой долей вероятности нет никакого смысла ничего красть, тем более в США. Причина тому проста: академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics, разработавшая рекомбинантную вакцину от CoViD-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV, получила патент на создание, испытание и дальнейшее использование антиковидной прививки ещё в августе 2020 года. Если шпионский интерес в США есть, то направлен он не на поиск эффективных американских решений, а на изучение российского опыта с вакциной "Спутник V" или китайской вакциной от CoViD-19.
Основатель компании "Мир" — разработчика программных решений в области информатизации здравоохранения — Константин Хоманов отметил, что внимание уделяется Китаю и России по двум причинам, которые связаны друг с другом.
С позиции экономики Китай — самый сильный конкурент США, и у страны достаточно много ресурсов для того, чтобы быстро сделать вакцину, оттестировать её и внедрить. К тому же китайцы первыми узнали о проблеме и у них очень большой академический ресурс — очень много публикаций из Китая мы видели за последние годы. Так как разработка вакцины стала вопросом политическим, нужно учитывать и самого весомого политического конкурента США — Россию. Как мы видели, привлечение первого лица государства к продвижению вакцины в медиапространстве вызвало бурную реакцию у западной общественности
Константин Хоманов
Основатель компании "Мир" — разработчика программных решений в области информатизации здравоохранения
Китайцы не виноваты? Откуда началась эпидемия коронавирусаПоиск виноватых может закончиться там, где никто не ожидает.
Хоманов отметил также, что не только США, но и Япония, Великобритания, Швейцария и другие европейские производители могут создать вакцину за короткое время.
Самые большие затраты, как финансовые, так и временные, фармацевтические компании несут при проведении клинических исследований инновационного препарата, в данном случае — вакцины от коронавируса. Если в рамках конкретного государства принимается решение об ускорении процедур, регламентирующих запуск производства нового препарата, то эти решения должны быть обоснованы соотношением риска и пользы
Константин Хоманов
Основатель компании "Мир" — разработчика программных решений в области информатизации здравоохранения
Кроме России, существенного прогресса с вакциной от CoViD-19 пока не добились нигде. В пользу этого утверждения говорят сразу несколько фактов. Во-первых, крупнейшие фармгиганты на Западе не смогли договориться и начать совместные работы над вакциной, во-вторых, этап доклинических исследований, необходимый для сбора первичной информации, ещё на месяц-полтора (а то и больше) затянет серийное производство вакцины. В-третьих, не стоит забывать, что российское лекарство от коронавируса "Спутник V" уже применяется для вакцинации в центральных регионах страны и в первой декаде сентября отправится в регионы.
Вывезли и теперь допрашивают. "Создателей" коронавируса доставили в СШАЕсли версия с лабораторным созданием вируса подтвердится, то мир рискует оказаться на грани войны.
Докажите, что не вредит
Врач-иммунолог Антон Назаров пояснил, что вакцина "Гам-КОВИД-Вак", разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, уже доказала отсутствие побочных эффектов, а зарубежные врачи пока не предоставили достаточных данных для того, чтобы можно было сделать вывод о её безопасности.
Сложно напрямую сравнивать лабораторные и лечебные ресурсы, брошенные на борьбу с коронавирусом в США и в России, но результат первыми получили именно у нас. Российские учёные с точки зрения фармакодинамики проделали огромную работу — не только создали препарат, но и сделали его максимально безопасным для вакцинируемых людей. Американские лаборатории работают в обычном режиме и не особенно заметно, чтобы они торопились начать вакцинацию как можно скорее, поэтому вакцина в США может появиться в лучшем случае к Новому году
Антон Назаров
Врач-иммунолог
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Назаров отметил также, что после создания американской вакцины против CoViD-19 специалисты обязательно займутся её изучением.
Не исключено, что формула препарата в том или ином виде будет повторять российскую вакцину. В любом случае сделать максимально непохожую по формуле и механике вакцину будет очень сложно. Проще всего в этом вопросе опираться на уже полученные данные — российские публикации в журнале Lancet, например. Если этого будет мало, то американцы вполне могут запросить помощи у российских коллег — я думаю, им не откажут. Что касается попыток выкрасть секрет российской вакцины — это большая глупость. Всё и так уже известно. Попытка добыть сведения из открытых источников тайно — это бесполезная работа, которая только отнимет время
Антон Назаров
Врач-иммунолог