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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1250 пациентов

Общее количество выздоровевших увеличилось до 223 502.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

От CoViD-19 в столице вылечилось ещё 1250 пациентов. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1250 пациентов, — сообщила Ракова.

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Она коснётся всех россиян.

Она добавила, что всего в столице количество людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, выросло до 223 502.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про россиянина, который выздоровел от CoViD-19 после 90 дней в реанимации. По словам врачей, состояние пациента было нестабильным: были дни небольшого улучшения, после чего ему вновь становилось хуже. Помочь ему сумел только препарат от туберкулёза. Вводить лекарство пришлось внутрь лёгких. В итоге спустя 90 дней болезни и 76 дней на вентиляции лёгких мужчину смогли "вытащить с того света".

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