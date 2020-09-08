В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1250 пациентов

От CoViD-19 в столице вылечилось ещё 1250 пациентов. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что всего в столице количество людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, выросло до 223 502.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про россиянина, который выздоровел от CoViD-19 после 90 дней в реанимации. По словам врачей, состояние пациента было нестабильным: были дни небольшого улучшения, после чего ему вновь становилось хуже. Помочь ему сумел только препарат от туберкулёза. Вводить лекарство пришлось внутрь лёгких. В итоге спустя 90 дней болезни и 76 дней на вентиляции лёгких мужчину смогли "вытащить с того света".