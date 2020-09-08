В Индонезии людей без масок на лице заставляют сидеть в катафалках для умерших от CoViD-19

Власти индонезийского города Проболинго креативно решили бороться с нарушителями масочного режима. Об этом сообщает газета The Jakarta Post.
В Индонезии представили "антивирусное ожерелье" из эвкалипта для борьбы с CoViD-19Тем не менее некоторые эксперты не разделяют радости производителей, поскольку средство не прошло клинических испытаний.
По данным издания, в ходе рейда на одном из местных рынков было поймано около 50 человек без масок. Им всё же выдали защитные средства и в качестве наказания заставили "посидеть и подумать" о жизни в катафалке, на котором перевозились тела умерших от CoViD-19.
Насколько эффективна данная мера воздействия, а главное — насколько безопасна, издание не уточняет. Однако помимо него были применены и более традиционные методы борьбы с нарушениями — некоторым продавцам запретили открывать свои точки сроком на три месяца.
Ранее Лайф сообщал, что учёные в Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса.