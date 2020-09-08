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В Индонезии людей без масок на лице заставляют сидеть в катафалках для умерших от CoViD-19

Предполагается, что так они смогут "задуматься" о безопасности.

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Фото © АР / ТАСС

Власти индонезийского города Проболинго креативно решили бороться с нарушителями масочного режима. Об этом сообщает газета The Jakarta Post.

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Тем не менее некоторые эксперты не разделяют радости производителей, поскольку средство не прошло клинических испытаний.

По данным издания, в ходе рейда на одном из местных рынков было поймано около 50 человек без масок. Им всё же выдали защитные средства и в качестве наказания заставили "посидеть и подумать" о жизни в катафалке, на котором перевозились тела умерших от CoViD-19.

Насколько эффективна данная мера воздействия, а главное — насколько безопасна, издание не уточняет. Однако помимо него были применены и более традиционные методы борьбы с нарушениями — некоторым продавцам запретили открывать свои точки сроком на три месяца.

Ранее Лайф сообщал, что учёные в Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса.

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