В Индонезии людей без масок на лице заставляют сидеть в катафалках для умерших от CoViD-19

В Индонезии представили "антивирусное ожерелье" из эвкалипта для борьбы с CoViD-19 Тем не менее некоторые эксперты не разделяют радости производителей, поскольку средство не прошло клинических испытаний.

По данным издания, в ходе рейда на одном из местных рынков было поймано около 50 человек без масок. Им всё же выдали защитные средства и в качестве наказания заставили "посидеть и подумать" о жизни в катафалке, на котором перевозились тела умерших от CoViD-19.