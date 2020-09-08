В России коронавирус выявили ещё у 5099 человек

В России за прошедшие сутки выявили ещё 5099 случаев коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что у 23,2% новых пациентов не было клинических проявлений CoViD-19.

Наибольшее количество людей, у которых коронавирус подтвердился за прошедшие сутки, зафиксировали в Москве (+695), Санкт-Петербурге (+210), Ростовской (+147) и Нижегородской (+146) областях, а также в Подмосковье (+135).

Стоит отметить, что число пациентов, полностью поборовших болезнь, превысило количество заболевших и составило 6772. При этом за всё время от коронавируса выздоровело 850 049 человек.

Общее число случаев CoViD-19 в России достигло 1 035 789, зафиксировано 17 993 летальных исхода, из которых 122 — за прошедшие сутки.