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В Минздраве заявили, что первая волна коронавируса в России ещё не закончилась

Говорить о второй волне пока слишком рано, добавили в ведомстве.

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Первая волна эпидемии CoViD-19 в России ещё не закончилась, поэтому о второй волне речи не идёт. Об этом на пресс-конференции заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

О какой тут второй волне можно говорить, когда первая не завершилась и продолжает увеличиваться число новых случаев? — приводит слова врача ТАСС.

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Она коснётся всех россиян.

За последние сутки в России выявили более пяти тысяч случаев заражения CoViD-19. Всего с начала пандемии инфекцией переболели 1 035 789 россиян, более 850 тысяч вылечились и 17 993 умерли.

Ранее Лайф сообщал о лекарстве, которое помогло снизить смертность от коронавируса в России в пять раз. Отмечается, что препарат вводят пациентам в виде ингаляций.

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