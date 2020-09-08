В Минздраве заявили, что первая волна коронавируса в России ещё не закончилась

Первая волна эпидемии CoViD-19 в России ещё не закончилась, поэтому о второй волне речи не идёт. Об этом на пресс-конференции заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
— О какой тут второй волне можно говорить, когда первая не завершилась и продолжает увеличиваться число новых случаев? — приводит слова врача ТАСС.
В центре Гамалеи назвали важную особенность российской вакцины от коронавирусаОна коснётся всех россиян.
За последние сутки в России выявили более пяти тысяч случаев заражения CoViD-19. Всего с начала пандемии инфекцией переболели 1 035 789 россиян, более 850 тысяч вылечились и 17 993 умерли.
Ранее Лайф сообщал о лекарстве, которое помогло снизить смертность от коронавируса в России в пять раз. Отмечается, что препарат вводят пациентам в виде ингаляций.