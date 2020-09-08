"Я тоже родился в Петербурге и работаю в Москве". Путин пошутил, что у него много общего с финалисткой "Лидеров России" — видео

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Президент России Владимир Путин во время разговора с финалисткой конкурса "Лидеры России — 2020" Дарьей Гриц пошутил, что у них очень много общего. Девушка представилась ему и сказала, что она родилась в Санкт-Петербурге, а работает и живёт сейчас в Москве.

— Я тоже родился в Петербурге, а сейчас — в Москве. У нас с вами много общего, — сказал участнице конкурса глава государства.

Дарья ответила Путину, что ей приятен этот факт.

Напомним, сегодня в Подмосковье наградили победителей конкурса "Лидеры России — 2020". Помимо денег победители также получают личное наставничество от ведущих бизнесменов и государственных деятелей. Всего в суперфинале приняли участие 300 человек из 54 регионов России.