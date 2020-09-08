Елизавета II планирует выйти из самоизоляции в октябре

Королева Великобритании Елизавета II может прекратить соблюдать самоизоляцию в октябре. После этого её величество сможет снова проводить аудиенции в Букингемском дворце, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу резиденции.
— При условии утверждения осенней программы её величества она планирует в октябре вернуться в Виндзорский замок и начать вновь использовать Букингемский дворец для проведения отдельных мероприятий и аудиенций, — рассказали во дворце.
Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана, собравшего огромную сумму для врачейИзначально Том Мур планировал собрать только тысячу фунтов.
Также в пресс-службе подчеркнули, что планы королевы неокончательные и могут измениться при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.
На следующей неделе Елизавета II возвращается в Англию из Шотландии, где она провела последний месяц. Также сообщается, что королева проведёт несколько недель в королевском поместье Сандрингем.
Как сообщает агентство, режим самоизоляции королевская чета соблюдает с середины марта. До отъезда в Шотландию королева и её супруг не покидали территорию Виндзорского замка. Сейчас окружение Елизаветы состоит из нескольких десятков человек, которым пришлось ограничить контакты с внешним миром, в том числе с членами собственных семей. Этот "защитный кокон", как прозвали его в стране, должен сохранить здоровье королевы, в этом году отметившей 94-летие, и её 99-летнего супруга — герцога Эдинбургского Филиппа.