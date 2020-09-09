США планируют вывести часть своих войск из Афганистана и Ирака

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявит о сокращении военного контингента на территории Афганистана и Ирака. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель администрации главы государства.

— Представитель сообщил, что завтра следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни — другого объявления относительно Афганистана, — говорится в сообщении президентского пула Трампа.

Стоит отметить, что обещания прекратить боевые действия в Афганистане и Ираке были одними из главных в предвыборной программе действующего главы Белого дома.

Ранее Трамп уже заявлял о том, что планируется сокращение числа американских военных в Ираке. По неофициальным данным, численность войск Вооружённых сил США уменьшится с 5200 до 3500 военнослужащих.