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Около 500 человек эвакуировано из аэропорта Хабаровска после сообщений о "минировании"

Из-за случившегося семь рейсов могут вылететь позже расписания.

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Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

На электронную почту хабаровского аэропорта поступило сообщение об угрозе взрыва в терминале внутренних линий, а также на нескольких воздушных судах, было эвакуировано около 500 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщение о "минировании" памятника Кобзону на Востряковском кладбище оказалось ложным

Отмечается, что к настоящему моменту проверка объекта окончена.

Для удобства ожидания мы организовали автобусы (чтобы люди не промокли под дождём), — приводит агентство текст сообщения пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что в самом здании сейчас работают оперативные службы. К настоящему моменту ожидается задержка семи рейсов.

В прошлом месяце воздушная гавань уже получала сообщение об угрозе взрыва, все люди были эвакуированы, информация о минировании не подтвердилась.

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