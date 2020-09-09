Около 500 человек эвакуировано из аэропорта Хабаровска после сообщений о "минировании"

На электронную почту хабаровского аэропорта поступило сообщение об угрозе взрыва в терминале внутренних линий, а также на нескольких воздушных судах, было эвакуировано около 500 человек. Об этом сообщает ТАСС.

— Для удобства ожидания мы организовали автобусы (чтобы люди не промокли под дождём), — приводит агентство текст сообщения пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что в самом здании сейчас работают оперативные службы. К настоящему моменту ожидается задержка семи рейсов.