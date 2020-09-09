В России зафиксировано рекордное сокращение числа банковских карт

Во втором квартале 2020 года россияне стали активно отказываться от депозитных и кредитных карт, что привело к рекордному сокращению их количества в обороте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Центробанка.
Опрос: У каждого пятого ребёнка в России есть личная банковская картаБольшая часть родителей выделяет детям на карманные расходы около трёх тысяч рублей в месяц.
— Число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель — сразу на 4,5 миллиона единиц, — говорится в сообщении.
По данным журналистов, эксперты едины во мнении: на ситуацию повлияли ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, в первую очередь — ужесточение правил выдачи карт банками. Однако это не единственный фактор.
Эксперт призвал не переживать из-за двойного списания денег с картыСамое главное в подобной ситуации — сделать всё для оперативного возврата средств.
Дело в том, что на одного трудоспособного россиянина уже в среднем приходится почти три банковские карты, из которых одна, как правило, основная, а остальные — "на всякий случай". Поэтому заинтересованность в приобретении новых не такая сильная.
Более того, если раньше оформление ещё одной карты могло быть мотивировано желанием получить кешбэк, то с сокращением программ лояльности в ряде крупных банков это также перестало иметь смысл.
Ранее Лайф разбирался, за что могут заблокировать карту и списать деньги со счёта.