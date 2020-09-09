Саакашвили пообещали "лучшее питание" в грузинской тюрьме

В случае возвращения экс-президента Грузии, а ныне в меру преуспевающего украинского политика Михаила Саакашвили на родину его ждёт тюремное заключение в крайне комфортных условиях и с неплохим меню. Об этом заявила министр юстиции страны Тея Цулукиани в эфире телеканала "Рустави 2".

— Сегодня тюрьмы управляются по самым высоким международным стандартам. В них поставляется лучшая еда. В ноябре было запрещено замороженное мясо, мы кормим заключённых свежим мясом и сезонными фруктами, — сказала она.

Она также отметила, что было разработано несколько типов меню. По словам министра, у Саакашвили не будет какого-либо привилегированного меню, поскольку все заключённые равны.

Помимо этого Цулукиани подчеркнула, что задержание экс-президента обязательно состоится согласно решению суда. Она также выразила уверенность, что каких-либо беспорядков, о которых говорил Саакашвили, его появление на родине не вызовет.