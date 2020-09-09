В "Роскачестве" рассказали, какие зонты являются самыми надёжными

Самыми надёжными зонтами считаются зонты-трости. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил специалист пресс-службы "Роскачества" Виталий Киселёв.

По его словам, при правильном использовании этот помощник во время дождя может прослужить хозяину до десяти лет.

— Самые надёжные зонты — зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством "антиветер", которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицу. Автоматические зонты проще в использовании, нужно приложить меньше усилий для их закрытия, открытия, — отметили в "Роскачестве".

Добавим, что зонты-автоматы стоят больше, нежели полуавтоматы или механические, однако они более надёжные. Как утверждает Киселёв, чем меньше движущийся механизм в зонте, тем он надёжнее. Кроме того, при покупке зонта он порекомендовал обращать внимание на некоторые детали.

— Проверьте наличие или отсутствие люфта в креплениях механизмов зонта и ручки, оцените качество крепления спиц, ткани купола. При открытии зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения. Качественный зонт не будет скрипеть или заедать, — уточнил специалист.