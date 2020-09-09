В "Роскачестве" рассказали, какие зонты являются самыми надёжными

Самыми надёжными зонтами считаются зонты-трости. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил специалист пресс-службы "Роскачества" Виталий Киселёв.
По его словам, при правильном использовании этот помощник во время дождя может прослужить хозяину до десяти лет.
— Самые надёжные зонты — зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством "антиветер", которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицу. Автоматические зонты проще в использовании, нужно приложить меньше усилий для их закрытия, открытия, — отметили в "Роскачестве".
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Добавим, что зонты-автоматы стоят больше, нежели полуавтоматы или механические, однако они более надёжные. Как утверждает Киселёв, чем меньше движущийся механизм в зонте, тем он надёжнее. Кроме того, при покупке зонта он порекомендовал обращать внимание на некоторые детали.
— Проверьте наличие или отсутствие люфта в креплениях механизмов зонта и ручки, оцените качество крепления спиц, ткани купола. При открытии зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения. Качественный зонт не будет скрипеть или заедать, — уточнил специалист.
Также рекомендуется для продления срока эксплуатации зонта правильно и своевременно его сушить. Как советуют в "Роскачестве", при входе в помещение нужно вешать зонт куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. Если же сворачивать зонт сразу после использования и не сушить саму ткань купола, спустя некоторое время зонт станет непригодным для использования. Также следует иногда промывать ручку зонта.