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Российская вакцина от коронавируса в сентябре поступит в Венесуэлу

Предлагается провести обязательную вакцинацию всех кандидатов на выборах в парламент страны.

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Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в сентябре будет поставлена в Венесуэлу для проведения клинических испытаний. Об этом рассказал президент республики Николас Мадуро, выступление которого транслировалось в соцсетях.

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В сентябре в РФ появится второй препарат от коронавируса.

В сентябре поступит первая вакцина из России для клинических испытаний, — сказал он.

Он также добавил, что хотел бы предложить руководству Национальной избирательной комиссии провести обязательную вакцинацию всех кандидатов на выборах в Национальную ассамблею, чтобы кампания прошла без осложнений. В общей сложности это более 14 тысяч человек.

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Это будет сделано для сравнения эпидемиологической эффективности препарата.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, во Вьетнаме и других странах, президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности первым испытать лекарство.

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