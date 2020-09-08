Российская вакцина от коронавируса в сентябре поступит в Венесуэлу

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в сентябре будет поставлена в Венесуэлу для проведения клинических испытаний. Об этом рассказал президент республики Николас Мадуро, выступление которого транслировалось в соцсетях.

— В сентябре поступит первая вакцина из России для клинических испытаний, — сказал он.