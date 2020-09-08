Эпидемиолог рассказал, что не у всех переболевших коронавирусом вырабатываются антитела

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Эпидемиолог и научный сотрудник Университета Тампере и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Антон Барчук рассказал, что не у всех переболевших CoViD-19 могут появляться антитела. Об этом он заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Эксперт пояснил, что у человека есть разные способы иммунной защиты. Помимо антител к ним относится клеточный ответ вирусу, гуморальный ответ и другие. Также эпидемиолог отметил, что не все тесты совершенны, они не дают стопроцентной гарантии.
В Минздраве заявили, что первая волна коронавируса в России ещё не закончиласьГоворить о второй волне пока слишком рано, добавили в ведомстве.
Напомним, ранее стали известны регионы, где больше всего жителей с антителами к коронавирусу. Лидером стал Татарстан — 31,5% жителей. Также в список попали Санкт-Петербург, а также Тюменская и Тульская области.