Эпидемиолог рассказал, что не у всех переболевших коронавирусом вырабатываются антитела

Эпидемиолог и научный сотрудник Университета Тампере и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Антон Барчук рассказал, что не у всех переболевших CoViD-19 могут появляться антитела. Об этом он заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт пояснил, что у человека есть разные способы иммунной защиты. Помимо антител к ним относится клеточный ответ вирусу, гуморальный ответ и другие. Также эпидемиолог отметил, что не все тесты совершенны, они не дают стопроцентной гарантии.