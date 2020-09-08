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Собянин рассказал, ждать ли москвичам ограничений в случае роста заболеваемости

Ранее мэр призвал не верить слухам о повторном карантине в столице.

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Фото © Владимир Гердо / ТАСС

При повышении заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Москвы примут такие меры, которые будут связаны с минимумом ограничений. Об этом сегодня в рамках финансового форума заявил мэр столицы Сергей Собянин.

При повышении заболеваемости, при усложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничениями по экономике, передвижению по городу и так далее, — сказал градоначальник.

В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1250 пациентов

Общее количество выздоровевших увеличилось до 223 502.

При этом он добавил, что в таком случае самым главным требованием к москвичам станет строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил и предписаний специалистов Роспотребнадзора.

Ранее Сергей Собянин прокомментировал слухи о повторном карантине в столице и призвал не доверять им. Градоначальник добавил, что власти Москвы будут реагировать на ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться.

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