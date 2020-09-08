Собянин рассказал, ждать ли москвичам ограничений в случае роста заболеваемости

При повышении заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Москвы примут такие меры, которые будут связаны с минимумом ограничений. Об этом сегодня в рамках финансового форума заявил мэр столицы Сергей Собянин.

— При повышении заболеваемости, при усложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничениями по экономике, передвижению по городу и так далее, — сказал градоначальник.

При этом он добавил, что в таком случае самым главным требованием к москвичам станет строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил и предписаний специалистов Роспотребнадзора.