Собянин рассказал, ждать ли москвичам ограничений в случае роста заболеваемости

При повышении заболеваемости коронавирусной инфекцией власти Москвы примут такие меры, которые будут связаны с минимумом ограничений. Об этом сегодня в рамках финансового форума заявил мэр столицы Сергей Собянин.
— При повышении заболеваемости, при усложнении ситуации, что вполне возможно в осенне-зимний период, должны пройти с минимумом ограничений, связанных с ограничениями по экономике, передвижению по городу и так далее, — сказал градоначальник.
В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1250 пациентовОбщее количество выздоровевших увеличилось до 223 502.
При этом он добавил, что в таком случае самым главным требованием к москвичам станет строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил и предписаний специалистов Роспотребнадзора.
Ранее Сергей Собянин прокомментировал слухи о повторном карантине в столице и призвал не доверять им. Градоначальник добавил, что власти Москвы будут реагировать на ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться.
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