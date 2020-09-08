Доктор наук объяснил, почему активизировались российские антипрививочники

Эксперт напрямую связал новую волну активности с вакцинацией от гриппа.

Новая волна движения антипрививочников может быть связана с началом массовой вакцинации от гриппа. Об этом заявил доктор медицинских наук Владимир Никифоров газете "Петербургский дневник".

— Почему летом они молчали? Потому что летом не было прививки от гриппа, не было причины повопить. Сейчас пошла кампания, значит — есть повод. Вопли воплями, но другое дело — на себя примерить эту ситуацию, — рассказал инфекционист.

Также он отметил, что у вакцины от бешенства мало противников, а вот прививку от гриппа осуждают намного чаще. При этом врач согласился с теми, кто жёстко обходится с движениями против прививок. Например, Никифоров оценил работу соцсетей, которые блокируют сообщества антипрививочников.

— Может быть, и надо их блокировать, потому что с ними бесполезно разговаривать. Это споры с ними — как слепого с глухим. Они не приемлют разумные доводы. Они немножечко ненормальные, как и всякие фанатики, — добавил медик.