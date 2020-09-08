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Доктор наук объяснил, почему активизировались российские антипрививочники

Эксперт напрямую связал новую волну активности с вакцинацией от гриппа.

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Фото © Pixabay

Новая волна движения антипрививочников может быть связана с началом массовой вакцинации от гриппа. Об этом заявил доктор медицинских наук Владимир Никифоров газете "Петербургский дневник".

Почему летом они молчали? Потому что летом не было прививки от гриппа, не было причины повопить. Сейчас пошла кампания — значит есть повод. Вопли воплями, но другое дело — на себя примерить эту ситуацию, — рассказал инфекционист.

Вакцинация от гриппа началась в Москве. Где сделать прививку и что для этого нужно

На территории столицы работает 450 пунктов.

Также он отметил, что у вакцины от бешенства мало противников, а вот прививку от гриппа осуждают намного чаще. При этом врач согласился с теми, кто жёстко обходится с движениями против прививок. Например, Никифоров оценил работу соцсетей, которые блокируют сообщества антипрививочников.

Может быть, и надо их блокировать, потому что с ними бесполезно разговаривать. Это споры с ними — как слепого с глухим. Они не приемлют разумные доводы. Они немножечко ненормальные, как и всякие фанатики, — добавил медик.

Ранее Лайф рассказывал о том, кому обязательно нужно сделать прививку от гриппа. В группу риска по этому вирусу вошли пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины.

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