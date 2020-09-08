Доктор наук объяснил, почему активизировались российские антипрививочники

Новая волна движения антипрививочников может быть связана с началом массовой вакцинации от гриппа. Об этом заявил доктор медицинских наук Владимир Никифоров газете "Петербургский дневник".
— Почему летом они молчали? Потому что летом не было прививки от гриппа, не было причины повопить. Сейчас пошла кампания — значит есть повод. Вопли воплями, но другое дело — на себя примерить эту ситуацию, — рассказал инфекционист.
Вакцинация от гриппа началась в Москве. Где сделать прививку и что для этого нужноНа территории столицы работает 450 пунктов.
Также он отметил, что у вакцины от бешенства мало противников, а вот прививку от гриппа осуждают намного чаще. При этом врач согласился с теми, кто жёстко обходится с движениями против прививок. Например, Никифоров оценил работу соцсетей, которые блокируют сообщества антипрививочников.
— Может быть, и надо их блокировать, потому что с ними бесполезно разговаривать. Это споры с ними — как слепого с глухим. Они не приемлют разумные доводы. Они немножечко ненормальные, как и всякие фанатики, — добавил медик.
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