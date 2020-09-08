Стало известно, кому обязательно нужно прививаться от гриппа

Людям из групп риска особенно важно сделать прививку от гриппа. Об этом порталу News.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, под удар вируса особо часто попадают пациенты с сахарным диабетом, избыточным весом, кардиологическими заболеваниями, заболеваниями бронхолёгочной системы, а также пожилые, женщины в положении и планирующие беременность. У последних, например, болезнь может вызвать прерывание беременности или аномалии у плода.
Повышенный спрос. Власти Москвы ввели дополнительные пункты вакцинации от гриппаЗа первые дни прививочной кампании вакцинацию прошли более 100 тысяч жителей столицы.
Также Болибок отметил, что у пенсионеров из-за гриппа часто обостряются хронические заболевания, из-за чего организм перестаёт справляться с двойной атакой.
— Пациентам из групп риска крайне желательно сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя хотя бы наполовину, — добавил иммунолог.
Также он посоветовал сделать прививку врачам, учителям, работникам общественного транспорта и государственных органов. По его словам, эти люди чаще контактируют с другими, а значит, более других подвержены риску заразиться.
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Ранее Лайф сообщал о начале вакцинации от гриппа в Москве 1 сентября. Прививку можно поставить в мобильных пунктах, которые расположили у станций метро, на МЦК и железнодорожных платформах, а также в центрах госуслуг.