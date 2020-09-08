Учёные выявили фактор преждевременной смерти у мужчин

Возможным фактором риска ряда заболеваний и преждевременной смерти у мужчин является низкий уровень витамина D в крови, сообщает EurekAlert.
К такому выводу пришли учёные из Католического университета Левена, которые провели исследование. В нём приняли участие 1970 мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. У них сравнили уровни метаболитов витамина D с текущими показателями здоровья пациентов с учётом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия.
Учёные клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла 20 лет назадПорода чуть не исчезла в девяностых, сейчас эти животные занесены в Красную книгу.
Выяснилось, что повышенный риск болезней, например сердечно-сосудистых заболеваний, рака и остеопороза, а также преждевременной смерти выявили у тех мужчин, у которых уровень метаболитов был ниже. Специалисты при этом подчёркивают, что предсказать будущие проблемы можно не по активной форме вещества — 1,25-дигидроксивитамину D, — а по свободному 25-гидроксивитамину D.
Ранее Лайф рассказывал, какой витамин способен остановить размножение CoViD-19.
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