Учёные выявили фактор преждевременной смерти у мужчин

К такому выводу пришли учёные из Католического университета Левена, которые провели исследование. В нём приняли участие 1970 мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. У них сравнили уровни метаболитов витамина D с текущими показателями здоровья пациентов с учётом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия.

Порода чуть не исчезла в девяностых, сейчас эти животные занесены в Красную книгу.

Учёные клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла 20 лет назад Порода чуть не исчезла в девяностых, сейчас эти животные занесены в Красную книгу.

Выяснилось, что повышенный риск болезней, например сердечно-сосудистых заболеваний, рака и остеопороза, а также преждевременной смерти выявили у тех мужчин, у которых уровень метаболитов был ниже. Специалисты при этом подчёркивают, что предсказать будущие проблемы можно не по активной форме вещества — 1,25-дигидроксивитамину D, — а по свободному 25-гидроксивитамину D.