На Украине не собираются закупать российскую вакцину от коронавируса

Если Россия предложит Украине вакцину от коронавирусной инфекции собственного производства, Киев откажется от неё в пользу препаратов от западных стран. Об этом сегодня заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— Мы эффективно сотрудничаем с Европейским союзом, Соединёнными Штатами и другими странами в этой сфере, — приводит его слова УНН.

Кулеба также уточнил, что с Вашингтоном у Киева весьма тесный диалог касаемо препарата от коронавируса. По его словам, страны уже сейчас обсуждают возможность поставки вакцины сразу после того, как она появится у США.