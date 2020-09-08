На Украине не собираются закупать российскую вакцину от коронавируса

Если Россия предложит Украине вакцину от коронавирусной инфекции собственного производства, Киев откажется от неё в пользу препаратов от западных стран. Об этом сегодня заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
— Мы эффективно сотрудничаем с Европейским союзом, Соединёнными Штатами и другими странами в этой сфере, — приводит его слова УНН.
Российской вакциной от коронавируса заинтересовалось 40 странПоставки препарата за рубеж могут начаться уже в ноябре.
Кулеба также уточнил, что с Вашингтоном у Киева весьма тесный диалог касаемо препарата от коронавируса. По его словам, страны уже сейчас обсуждают возможность поставки вакцины сразу после того, как она появится у США.
Тем временем в России готовится к регистрации вторая вакцина от CoViD-19. Её клинические испытания закончатся в конце сентября, а некоторая информация о препарате известна уже сейчас. Первая же вакцина уже начала поступать в медицинские центры для проведения третьего этапа исследований. Результаты её клинических испытаний ранее были опубликованы в международном научном журнале.