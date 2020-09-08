Меркель — о "Северном потоке — 2": решение будет общеевропейским

Решение по "Северному потоку — 2" будет принимать не Германия, а весь Евросоюз. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге, пишет агентство DPA.

— Окончательное решение не принято, — отметила политик.

Также Меркель заявила, что факт отравления блогера Алексея Навального, "безусловно, доказан", поэтому теперь на ситуацию нужна общеевропейская, а не только германская реакция. По словам канцлера, в данной ситуации речь не идёт о нападении на Германию, поэтому страна будет действовать как государство — член ЕС.