Меркель — о "Северном потоке — 2": решение будет общеевропейским

Решение по "Северному потоку — 2" будет принимать не Германия, а весь Евросоюз. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге, пишет агентство DPA.
— Окончательное решение не принято, — отметила политик.
Песков: Повода поднимать вопрос о "Северном потоке — 2" на политическом уровне нетОн отметил, что говорить о каких-либо мерах со знаком минус в отношении проекта нет оснований.
Также Меркель заявила, что факт отравления блогера Алексея Навального, "безусловно, доказан", поэтому теперь на ситуацию нужна общеевропейская, а не только германская реакция. По словам канцлера, в данной ситуации речь не идёт о нападении на Германию, поэтому страна будет действовать как государство — член ЕС.
Ранее Лайф сообщал о реакции бундестага на предложения некоторых немецких политиков приостановить проект строительства "Северного потока — 2". По словам главы Комитета по экономике и энергетике Клауса Эрнста, такое решение может стать большой ошибкой для страны.