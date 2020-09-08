Песков: Повода поднимать вопрос о "Северном потоке — 2" на политическом уровне нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит повода поднимать вопрос о реализации проекта "Северный поток — 2" на политическом уровне.

— Здесь нет повода для рассмотрения этого вопроса на политическом уровне, — сказал Песков.

Он также отметил, что говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, в котором участвуют в том числе германские компании, не резонно. Пресс-секретарь подчеркнул, что для таких разговоров нет никаких оснований.