В МИД РФ ответили на призыв Трампа остановить прокладку "Северного потока — 2"

Ситуация, сложившаяся вокруг российского блогера Алексея Навального, не должна влиять на строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
— Это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создаёт платформу для развития экономического взаимодействия. И, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать, — сказал Грушко.
Стала известна позиция Меркель по поводу "Северного потока — 2"Канцлер не исключает ни одного из вариантов развития отношений с Россией, заявили в правительстве республики.
Напомним, тема прекращения строительства "Северного потока — 2" начала вновь активно обсуждаться после того, как Германия заявила, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Накануне президент США Дональд Трамп, который всегда выступал против газопровода, заявил, что Вашингтон поддержит остановку строительства, если за это выступит Берлин.
Алексея Навального госпитализировали 20 августа во время рейса Томск — Москва. Самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, откуда на следующее утро блогера доставили в немецкую клинику. На тот момент Навальный уже находился в коме. Накануне стало известно, что блогер пришёл в себя.
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