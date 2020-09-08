В МИД РФ ответили на призыв Трампа остановить прокладку "Северного потока — 2"

Ситуация, сложившаяся вокруг российского блогера Алексея Навального, не должна влиять на строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

— Это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создаёт платформу для развития экономического взаимодействия. И, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать, — сказал Грушко.

Напомним, тема прекращения строительства "Северного потока — 2" начала вновь активно обсуждаться после того, как Германия заявила, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Накануне президент США Дональд Трамп, который всегда выступал против газопровода, заявил, что Вашингтон поддержит остановку строительства, если за это выступит Берлин.