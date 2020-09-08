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В бундестаге заявили, что остановка "Северного потока — 2" станет большой ошибкой

Отказ от строительства газопровода может повлиять на репутацию Германии, считают в правительстве республики.

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Фото © dpa / picture-alliance

Остановка "Северного потока — 2" может повлечь за собой прекращение энергетического сотрудничества Германии с Россией, что будет большой ошибкой. Об этом заявил глава Комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью газете Die Welt.

Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам, — поделился немецкий чиновник.

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Глава кабмина ФРГ призвала Россию ответить на вопросы вокруг произошедшей ситуации.

Также Эрнст отметил, что отказ от строительства газопровода может навредить репутации Правительства Германии, а оператор проекта наверняка потребует компенсацию ущерба.

Кроме того, он призвал Россию поделиться результатами расследования дела Навального с Европой. Однако, по его словам, немецкое правительство тоже должно "прозрачно" обмениваться информацией.

Ранее Лайф сообщал о позиции по поводу вопроса о "Северном потоке — 2" канцлера Германии Ангелы Меркель. Она не отрицает, что ситуация с Алексеем Навальным может повлиять на строительство газопровода. Однако, по словам политика, эти две проблемы должны рассматриваться отдельно.

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