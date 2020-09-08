В бундестаге заявили, что остановка "Северного потока — 2" станет большой ошибкой

Остановка "Северного потока — 2" может повлечь за собой прекращение энергетического сотрудничества Германии с Россией, что будет большой ошибкой. Об этом заявил глава Комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью газете Die Welt.
— Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам, — поделился немецкий чиновник.
Меркель: Навальный стал жертвой нападения с применением вещества из группы "Новичок"Глава кабмина ФРГ призвала Россию ответить на вопросы вокруг произошедшей ситуации.
Также Эрнст отметил, что отказ от строительства газопровода может навредить репутации Правительства Германии, а оператор проекта наверняка потребует компенсацию ущерба.
Кроме того, он призвал Россию поделиться результатами расследования дела Навального с Европой. Однако, по его словам, немецкое правительство тоже должно "прозрачно" обмениваться информацией.
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Ранее Лайф сообщал о позиции по поводу вопроса о "Северном потоке — 2" канцлера Германии Ангелы Меркель. Она не отрицает, что ситуация с Алексеем Навальным может повлиять на строительство газопровода. Однако, по словам политика, эти две проблемы должны рассматриваться отдельно.