В бундестаге заявили, что остановка "Северного потока — 2" станет большой ошибкой

Остановка "Северного потока — 2" может повлечь за собой прекращение энергетического сотрудничества Германии с Россией, что будет большой ошибкой. Об этом заявил глава Комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью газете Die Welt.

— Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам, — поделился немецкий чиновник.

Также Эрнст отметил, что отказ от строительства газопровода может навредить репутации Правительства Германии, а оператор проекта наверняка потребует компенсацию ущерба.

Кроме того, он призвал Россию поделиться результатами расследования дела Навального с Европой. Однако, по его словам, немецкое правительство тоже должно "прозрачно" обмениваться информацией.