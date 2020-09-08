В Ижевске педагога приговорили к 21 году заключения за растление детей

В Ижевске суд приговорил к 21 году лишения свободы местного жителя с педагогическим образованием, который обвиняется в насильственных и развратных действиях в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда города.

Отмечается, что с 2016 по 2019 год 38-летний мужчина, который работал педагогом, завлекал детей домой, в основном предлагая поиграть в компьютер, и насиловал их, а также совершал другие развратные действия. Орудовал педофил в одной из деревень Воткинского района и в Ижевске. Его жертвами стали десять детей, в основном мальчики, из которых трое были младше двенадцати лет, а один имел психическое расстройство.