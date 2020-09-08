В Ижевске педагога приговорили к 21 году заключения за растление детей

В Ижевске суд приговорил к 21 году лишения свободы местного жителя с педагогическим образованием, который обвиняется в насильственных и развратных действиях в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда города.
Отмечается, что с 2016 по 2019 год 38-летний мужчина, который работал педагогом, завлекал детей домой, в основном предлагая поиграть в компьютер, и насиловал их, а также совершал другие развратные действия. Орудовал педофил в одной из деревень Воткинского района и в Ижевске. Его жертвами стали десять детей, в основном мальчики, из которых трое были младше двенадцати лет, а один имел психическое расстройство.
Сам мужчина вины не признал. Суд, учитывая характер и тяжесть преступления, приговорил его к 21 году заключения и на 19 лет лишил права заниматься деятельностью, связанной с детьми.
Суд арестовал жителя Татарстана, попытавшегося отвёрткой зарезать экс-супругу в магазине — видеоСостояние пострадавшей стабильное, она потихоньку приходит в себя, начала вставать и передвигаться.
Ранее Лайф рассказывал о приговоре жительнице Уфы, которая истязала четверых детей.
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