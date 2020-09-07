Била и выгоняла зимой после душа на балкон. В Уфе суд вынес приговор матери, истязавшей четверых детей

В Уфе суд приговорил 48-летнюю местную жительницу, истязавшую двух родных и двух приёмных детей, к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком на четыре года.

Следствие и суд установили, что женщина в период с 2009 по 2018 год с целью "воспитания" избивала четверых несовершеннолетних, выгоняла их после контрастного душа на балкон зимой без верхней одежды, а также не давала есть мясные продукты. Горе-мать запрещала детям рассказывать отцу или другим людям о насилии. Однако ребята всё-таки решились поделиться с отцом происходящим.

Жительница Уфы не признала своей вины. Сейчас двое её родных детей находятся с отцом, а приёмные переданы под временную опеку.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про 20-летнюю девушку из Волгоградской области, которая забила до смерти своего четырёхмесячного сына. При этом молодая мать заявила, что малыш упал с детского кресла-качалки, ударившись головой, однако позднее она всё-таки призналась, что избивала сына. Подозреваемая задержана.