"Нужно подходить плотно к этому вопросу". В Союзе автомобилистов оценили заявления главы Приангарья о ремонте дорог

Председатель правления Союза автомобилистов России Алексей Шабанов заявил, что его очень радуют новости об увеличении финансирования на ремонт дорог в Иркутской области, о чём ранее сообщил врио главы Приангарья Игорь Кобзев.

— Сейчас понятно, что тех денег, которые выделяются на финансирование, их недостаточно. Плюс к тому у нас не все населённые пункты вообще имеют связь с большой землёй. Там тоже живут люди, которые хотят жить в нормальных условиях. <...> Мы сейчас ездим по дорогам, которые ремонтировали два-три года назад, они уже разрушены. И видно, что Кобзев эти проблемы понимает, понимает, что недостаточно выделять деньги, нужно подходить очень плотно к качеству ремонта дорог, контролировать подрядчиков, чтобы были добросовестные и работали ответственно, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что предшественники Кобзева уделяли мало внимания ремонту дорог. Шабанов также отметил, что нынешний врио главы Приангарья часто ездит по региону и понимает его проблемы.

Ранее Игорь Кобзев заявил, что в этом году в регионе будет построено и отремонтировано 322 километра дорог — объём заложен в бюджет, принятый в прошлом году. Врио губернатора отметил, что это "капля в море" для Иркутской области и за четыре года планируется привести к нормативному состоянию 50 и более процентов областных дорог, для чего из федерального бюджета будет привлекаться в два раза больше денег.

Он также отметил, что нельзя забывать про мосты и путеводы, 340 из которых находятся в аварийном состоянии. Кобзев сообщил, что в следующем году регион войдёт в федеральную целевую программу и начнёт их масштабную реконструкцию.