Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Уволилась учительница из Чебоксар, назвавшая школьников дармоедами и спиногрызами из-за мусора в классе

После инцидента управление образования провело проверку.

1261

Фото © Shutterstock

В школе в Чебоксарах учительница русского языка и литературы, ставшая известной после того, как обозвала учеников "дармоедами", "нищебродами" и "спиногрызами" из-за следов от подошв и мусора в классе, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба управления образования города.

5 сентября управлением образования была проведена служебная проверка. По итогам расследования учитель была привлечена к дисциплинарной ответственности (выговор) и уволилась из школы по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Минпросвещения: В российских школах случаи заражения коронавирусом единичны

При этом отмечается, что во многих регионах родители могут перевести детей на дистанционное обучение.

Директор образовательного учреждения в свою очередь отметила, что преподаватель вела себя непрофессионально и нарушила кодекс педагогической этики. Она призвала не судить весь коллектив по одному учителю. Отмечается, что в учреждение направят группу психологов для "формирования благоприятного климата".

Напомним, инцидент произошёл 4 сентября. Один из учащихся записал тираду педагога на диктофон.

Выбор редакции

Loading...