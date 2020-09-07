Уволилась учительница из Чебоксар, назвавшая школьников дармоедами и спиногрызами из-за мусора в классе

В школе в Чебоксарах учительница русского языка и литературы, ставшая известной после того, как обозвала учеников "дармоедами", "нищебродами" и "спиногрызами" из-за следов от подошв и мусора в классе, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба управления образования города.

— 5 сентября управлением образования была проведена служебная проверка. По итогам расследования учитель была привлечена к дисциплинарной ответственности (выговор) и уволилась из школы по собственному желанию, — говорится в сообщении.

Директор образовательного учреждения в свою очередь отметила, что преподаватель вела себя непрофессионально и нарушила кодекс педагогической этики. Она призвала не судить весь коллектив по одному учителю. Отмечается, что в учреждение направят группу психологов для "формирования благоприятного климата".