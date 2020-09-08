В бундесвере отказались разъяснять выводы об отравлении Навального

В Институте фармакологии и токсикологии Вооружённых сил Германии подтвердили факт присутствия в организме блогера Алексея Навального отравляющего вещества группы "Новичок", однако предоставлять какую-либо дополнительную информацию по ситуации отказались. Об этом сообщает RT , ранее издание отправило соответствующий запрос.

— По соображениям секретности мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о применённых методах и процедурах или каких-то других деталей, — говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом.