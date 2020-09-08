На Урале у матери-одиночки из-за беспорядка в квартире забрали двоих детей

В Екатеринбурге органы опеки забрали у матери-одиночки двоих детей. Поводом для этого послужил беспорядок в квартире. Как сообщает URA.ru, вот уже год женщина ходит по судам в попытках вернуть детей в семью.

Айша Р. работает почтальоном за 20 тысяч рублей в месяц. На эти деньги она содержала 9-летнюю Алёну и 14-летнего Ярослава. В прошлом году к ним домой пришли сотрудники опеки вместе с полицией. Женщине сделали замечание за беспорядок и старый ремонт, после чего выписали штраф в 500 рублей и потребовали убраться в квартире.

Спустя две недели опека вновь пришла к семье домой. На тот момент все нарушения были устранены, а в квартире был полный порядок. Несмотря на это, у женщины забрали детей и определили в местный реабилитационный центр, где они находятся по сей день. Айша навещает их по четыре раза в неделю и передаёт вещи. Дети же жалуются на травлю со стороны других воспитанников.

Айша не пьёт, заботится о детях, а в семье никогда не было насилия. Несмотря на это, прошлой зимой суд ограничил женщину в родительских правах. Спустя полгода после апелляции решение суда осталось в силе. В ближайшее время Айшу ждёт ещё одно заседание, на котором она будет бороться за право вернуть своих детей домой.