Instagram восстановил аккаунт сына Блёданс. Блокировку страницы в компании назвали ошибкой

— Данный аккаунт был восстановлен и не должен был быть удалён. Сейчас мы выясняем, как это могло произойти, и приносим извинения @semensemin (аккаунт Семёна. — Прим. Лайфа) за эту ошибку , — пояснил агентству представитель "Фейсбука".

При этом она также убеждена, что сможет победить в борьбе с соцсетью.

Блёданс уверена, что за блокировкой профиля её сына скрывается "массированная атака" Instagram При этом она также убеждена, что сможет победить в борьбе с соцсетью.

Напомним, ранее в "Инстаграме" решение о блокировке страницы Семёна более чем с 220 тысячами подписчиков объяснили несоответствием правилам блога. Эвелина Блёданс же отметила, что на протяжении трёх месяцев отец ребёнка предоставлял доказательства, что страницу ведёт именно он, как и положено регламентом соцсети. Телеведущая также подчеркнула, что страница её сына является важной социальной площадкой. Аккаунт был создан для тех людей, кому интересно наблюдать за развитием ребёнка с синдромом Дауна.