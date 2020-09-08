Instagram восстановил аккаунт сына Блёданс. Блокировку страницы в компании назвали ошибкой

Социальная сеть "Инстаграм" восстановила аккаунт сына актрисы и телеведущей Эвелины Блёданс Семёна с синдромом Дауна. В компании пояснили, что страница была удалена по ошибке, сообщает ТАСС.
— Данный аккаунт был восстановлен и не должен был быть удалён. Сейчас мы выясняем, как это могло произойти, и приносим извинения @semensemin (аккаунт Семёна. — Прим. Лайфа) за эту ошибку, — пояснил агентству представитель "Фейсбука".
Блёданс уверена, что за блокировкой профиля её сына скрывается "массированная атака" InstagramПри этом она также убеждена, что сможет победить в борьбе с соцсетью.
Напомним, ранее в "Инстаграме" решение о блокировке страницы Семёна более чем с 220 тысячами подписчиков объяснили несоответствием правилам блога. Эвелина Блёданс же отметила, что на протяжении трёх месяцев отец ребёнка предоставлял доказательства, что страницу ведёт именно он, как и положено регламентом соцсети. Телеведущая также подчеркнула, что страница её сына является важной социальной площадкой. Аккаунт был создан для тех людей, кому интересно наблюдать за развитием ребёнка с синдромом Дауна.
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