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На Сахалине на видео попала яжемать, которая волочила ребёнка по земле. СК проводит проверку

Правоохранители устанавливают личности женщины и малыша.

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Видео © Соцсети

На Сахалине следователи проведут проверку после появления в соцсетях видео, на котором женщина жестоко обращается с ребёнком, волоча его по асфальту. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по данной информации незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

На жестоких кадрах, опубликованных в соцсетях, запечатлён момент, как женщина, схватив ребёнка за футболку, тащит его несколько метров, а после бросает в клумбу. После этого к малышу подходит, вероятно, подруга родительницы и что-то ему говорит.

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Мужчина сначала оскорблял компанию школьников, а после решил выразить своё мнение с помощью физической силы.

Инцидент произошёл в городе Долинске. Как сообщают очевидцы, женщина была пьяна и кричала на ребёнка матом. Позже она волокла малыша за ногу по асфальту, однако это не попало на камеры.

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