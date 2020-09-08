На Сахалине на видео попала яжемать, которая волочила ребёнка по земле. СК проводит проверку

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На Сахалине следователи проведут проверку после появления в соцсетях видео, на котором женщина жестоко обращается с ребёнком, волоча его по асфальту. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по данной информации незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.

На жестоких кадрах, опубликованных в соцсетях, запечатлён момент, как женщина, схватив ребёнка за футболку, тащит его несколько метров, а после бросает в клумбу. После этого к малышу подходит, вероятно, подруга родительницы и что-то ему говорит.

Инцидент произошёл в городе Долинске. Как сообщают очевидцы, женщина была пьяна и кричала на ребёнка матом. Позже она волокла малыша за ногу по асфальту, однако это не попало на камеры.