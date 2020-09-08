"Будь аккуратен". Врачи предостерегли резко похудевшего актёра Семчева

Актёр Александр Семчев, сильно похудевший за последнее время, рассказал, что время от времени обращается ко многим врачам и консультируется с ними по поводу здоровья, а те в свою очередь его предостерегают. Об этом сообщает издание "Дни.ру".
— Они мне говорят: "Смотри, парень! Ой, смотри, будь аккуратен". Если народу интересны результаты моих анализов, то я могу поделиться. Хотя там всё в порядке, — поделился актёр, отметив, что главное, чтобы не рос индекс массы тела.
При этом Семчев признался, что не поменял своих гастрономических привычек и продолжает есть квашеную капусту, отварной картофель, селёдку, макароны, говядину, просто в меньших порциях, а также не избегает походов к врачам.
В Германии у 19-летнего парня на фоне коронавируса развился диабет I типаМолодой человек за несколько недель похудел на 12 килограммов.
Вес артиста раньше достигал 200 килограммов, в результате чего у него появился диабет второго типа. Осенью 2018 года Семчев сообщил, что избавился от лишних сорока килограммов, а в 2019 году, в преддверии 50-летия, похудел на 100 килограммов. На открытии 123-го сезона МХТ им. Чехова, где служит актёр, он предстал ещё более похудевшим.
Александр Семчев — это известный российский актёр, который прославился не только необычной фактурой, но и огромным талантом. За время выступлений в МХТ им. Чехова артист сыграл огромное множество самых различных ролей. Он исполнил центральные роли в спектаклях "Кабала святош", "Тартюф", "Утиная охота", "Старосветские помещики", "Белая гвардия". Сосредоточившись на актёрских ролях, артист "выдавал" по несколько работ каждый год, а потому всегда оставался одним из самых колоритных и любимых актёров на российском телевидении. Подробнее о биографии Семчева читайте на uznayvse.ru.
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