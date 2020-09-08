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Известный актёр показал прощальную записку жены, которая умерла от рака спустя шесть лет борьбы

Так Винни поблагодарил подписчиков за добрые пожелания и поддержку в это нелёгкое время.

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Фото © Instagram / thevinniejones

Популярный 55-летний актёр Винни Джонс из Великобритании полюбился зрителям после таких фильмов, как "Большой куш", "Угнать за 60 секунд" и "Карты, деньги, два ствола". Завершив в 33 года спортивную карьеру, добившись большого успеха в футболе, мужчина пошёл в киноиндустрию, где запомнился многим по комедиям и боевикам. Но недавно актёр открылся перед фанатами с новой стороны, рассказав о том, каково ему пришлось после смерти жены, пишет News.com.

Фото © Instagram / thevinniejones

На годовщину её смерти Винни опубликовал снимок последней открытки, которую Тане удалось ему передать. Так актёр решил почтить её память и поблагодарить поклонников за их добрые слова и поддержку. На одной стороне было напечатано "Всегда верь, что случится что-то хорошее", а на другой она от руки написала трогательное послание.

Моему возлюбленному Вину. Что-то чудесное со мной происходит каждый день, ведь его я провожу с тобой! Ты моё солнце, которое светит мне по утрам. Со всей любовью, Таня

Таня Лэмонт

Фото © Instagram / thevinniejones

В 2013 году у Винни и его жены Тани обнаружили меланому, и если мужчине удалось после трёх операций прийти в норму, то супруге повезло куда меньше. Ещё в 21 год ей пришлось сделать пересадку сердца (после этого Винни пожертвовал больнице 30 тыс. фунтов — весь свой гонорар за фильм "Карты, деньги, два ствола"). А затем Тане дважды пришлось сражаться с раком матки. Поэтому, когда у неё диагностировали меланому, женщина пришла в отчаяние.

Фото © Instagram / thevinniejones

Шесть долгих лет она сражалась с меланомой, но не смогла с ней справиться и в августе 2019 года умерла. Винни был безутешен. Памяти своей жены он решил посвятить книгу. В интервью о ней он расплакался и честно признался, что Таня была его последней любовью и он не представляет, как можно быть с кем-то после неё.

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