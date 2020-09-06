Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Влюблённые супруги через 60 лет повторили свадьбу, раскрыв фотографу секрет долгих отношений

Для съёмки Люсиль и Марвин даже оделись в те же наряды, в которых праздновали свадьбу в 1960 году.

154

Фото © Facebook / Katie Autry Photography

81-летняя Люсиль и 88-летний Марвин Стоун из Небраски, США, провели вместе долгие годы, поэтому решили на бриллиантовую свадьбу устроить что-то особенное. Парочка обратилась к фотографу Кэти Отри с необычным предложением — повторить свадебную съёмку на природе. Девушка пришла в восторг от идеи, результатами которой она уже поделилась в своём фейсбуке, пишет The Metro.

Фото © Facebook / Katie Autry Photography

Влюблённые голубки позировали на фоне зелёного леса, пока Кэти прыгала вокруг них с фотоаппаратом. Во время съёмки она спросила об их секрете такого долгого брака. И оказалось, что особого секрета нет — всё просто. Нужно просто усердно работать, быть добрыми друг к другу и думать перед тем, как что-то сказать. Ещё не надо забывать о своих слабостях и в такие моменты полагаться на сильные стороны своей половинки, а также всегда верить в неё.

Фото © Facebook / Katie Autry Photography

Люсиль призналась, что их отношения сложно назвать идеальными — в их жизни были и ссоры. Но им никогда не приходила в голову мысль всё прекратить. Влюблённые слишком похожи характерами, и их цели тоже совпадали, поэтому каждый спор воспринимался скорее как небольшая кочка на пути к мечте.

Фото © Facebook / Katie Autry Photography

Стремитесь к мечте, используя все средства, но никогда не забывайте, что всё получить вряд ли удастся. Концентрируйтесь на мелких задачах по ходу дела, верьте в себя и сохраняйте позитив!

Люсиль и Марвин Стоун

Жених в сердцах ругнулся на 2020 год, и природа заставила его об этом пожалеть — вирусное видео

К счастью, никто на церемонии не пострадал и даже не угодил под хлынувший дождь.

Выбор редакции

Loading...