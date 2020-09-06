Фото до и после того, как пара превратила старый домишко в Бангкоке в шикарную современную виллу

Семья Нонта Тэчахасадина подарила ему трёхэтажный дом в Бангкоке. Казалось бы, нужно радоваться, но, когда парень со своей девушкой Пир Джанглин увидели, где им придётся жить, никаких положительных эмоций не осталось

Фото © Facebook / Peary is Happy

Приложив все свои дизайнерские и архитектурные навыки, пара полностью переделала здание под себя и свои потребности

Фото © Facebook / Peary is Happy

Несмотря на то что площадь дома была довольно большой — 150 квадратных метров, развернуться было негде. Поэтому начали со сноса многих стен

Фото © Facebook / Peary is Happy

Через 8 месяцев и потраченных 68 тысяч долларов (5,1 млн рублей) они наконец могли называть подаренное здание своим домом

Фото © Facebook / Peary is Happy

Всеми результатами пара делилась в специальной группе в Facebook Peary is Happy. Последняя публикация, в которой они показали преображения после ремонта, стала вирусной. Ею поделились более 50 тысяч раз

Фото © Facebook / Peary is Happy

От старого интерьера не осталось абсолютно ничего: кухня, уборные, спальни и кабинеты полностью были переделаны

Фото © Facebook / Peary is Happy

Причём сказать, что в ремонте использовались дорогая фурнитура и мебель, нельзя. В своей группе пара публикует ссылки на товары, которые использовались для ремонта. Среди них встречаются даже позиции из IKEA

Фото © Facebook / Peary is Happy

Большое внимание пара уделила температуре в здании. Ведь из-за климата в квартирах Бангкока столбики термометров могут доходить до 40 градусов

Фото © Facebook / Peary is Happy

Именно поэтому на снимках можно заметить несколько кондиционеров. Но и это ещё не все меры. Пара позаботилась, чтобы на фасаде дома был своеобразный деревянный щит с низкой теплопроводностью

Фото © Facebook / Peary is Happy

Ну и, конечно, ребята не забыли о зелени на заднем дворе дома, пишет Insider