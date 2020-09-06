Фото до и после того, как пара превратила старый домишко в Бангкоке в шикарную современную виллу

Семья Нонта Тэчахасадина подарила ему трёхэтажный дом в Бангкоке. Казалось бы, нужно радоваться, но, когда парень со своей девушкой Пир Джанглин увидели, где им придётся жить, никаких положительных эмоций не осталось
Приложив все свои дизайнерские и архитектурные навыки, пара полностью переделала здание под себя и свои потребности
Несмотря на то что площадь дома была довольно большой — 150 квадратных метров, развернуться было негде. Поэтому начали со сноса многих стен
Через 8 месяцев и потраченных 68 тысяч долларов (5,1 млн рублей) они наконец могли называть подаренное здание своим домом
Всеми результатами пара делилась в специальной группе в Facebook Peary is Happy. Последняя публикация, в которой они показали преображения после ремонта, стала вирусной. Ею поделились более 50 тысяч раз
От старого интерьера не осталось абсолютно ничего: кухня, уборные, спальни и кабинеты полностью были переделаны
Причём сказать, что в ремонте использовались дорогая фурнитура и мебель, нельзя. В своей группе пара публикует ссылки на товары, которые использовались для ремонта. Среди них встречаются даже позиции из IKEA
Большое внимание пара уделила температуре в здании. Ведь из-за климата в квартирах Бангкока столбики термометров могут доходить до 40 градусов
Именно поэтому на снимках можно заметить несколько кондиционеров. Но и это ещё не все меры. Пара позаботилась, чтобы на фасаде дома был своеобразный деревянный щит с низкой теплопроводностью
Ну и, конечно, ребята не забыли о зелени на заднем дворе дома, пишет Insider
WOW-news
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