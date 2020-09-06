Стеснительная школьница с прыщами превратилась в модель, от которой не отвести взгляд: 10 фото

Когда британка Рокси Салливан была подростком, в ней сложно было узнать будущую фитоняшку. Худая и очень застенчивая девочка с прыщами комплексовала из-за внешности и предпочитала чтение книг общению с людьми
Рокси пришлось потратить немало времени на изучение литературы по саморазвитию, чтобы изменить отношение к себе и к миру, рассказала она в "Инстаграме"
Фото © Instagram / roxypt_, facesphotography2016
Постепенно девушка открыла для себя мир спорта и уже не мыслила свою жизнь без тренировок
Из гадкого утёнка она превратилась в настоящую красавицу и модель, которая участвовала в соревнованиях по фитнес-бикини
А потом и вовсе решила стать личным тренером, чтобы помогать другим доводить свои тела до совершенства
Сейчас 31-летняя блондинка живёт в Бристоле и редко выходит из дома без идеальной причёски и макияжа. И вряд ли кто-то из бывших одноклассников смог бы заподозрить, что это та самая невзрачная девочка, которая не пользуется косметикой и боится разговаривать с незнакомцами
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