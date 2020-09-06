Модель с бёдрами 1,5 м в обхвате закрутила роман с крошечным парнем, и ей наплевать на хейт

Модель плюс-сайз Эудокси Яо из Кот-д'Ивуара прославилась как "африканская Ким Кардашьян" с бёдрами, обхват которых составляет полтора метра. В "Инстаграме" на неё подписано более 900 тыс. человек, но сейчас их больше волнует не пленительная фигура девушки, а её необычный роман.

Фото © Instagram / eudoxieyao__

Эудокси встречается с музыкантом по имени Мусса Сандиана Каба, известным как Grand P. Парень родился с прогерией — это патологическое состояние, характеризующееся преждевременным старением организма. Что сказалось на его внешности — он почти вдвое ниже своей второй половинки. Однако пару это ничуть не смущает, пишет The Sun. Они открыто признаются друг другу в любви, отмечая, что комплекция в отношениях играет последнюю роль.

Фото © Instagram / eudoxieyao__

Размер не имеет значения. Мы счастливы вместе, и это самое главное. Эудокси Яо

Фото © Instagram / eudoxieyao__

Несмотря на то что некоторые обвиняли пару в пиаре и не верили в искренность их чувств, влюблённые рассказали, что планируют пожениться. Однако бурный роман не обошёлся без выяснения отношений. Так, в одном из недавних постов девушка прилюдно пристыдила своего избранника за то, что он позволяет себе вольности при общении с фанатками.

Ты утверждаешь, что хочешь, чтобы я стала твоей женой. Но ты всегда целуешь своих поклонниц в губы. В таком случае мои родители могут отказаться от брака. Возьми себя в руки, потому что я знаю, что ты меня любишь Эудокси Яо

Фото © Instagram / eudoxieyao__