Девушка выросла настолько высокой, что породила комплексы у парней, но коренастый муж от неё в восторге

Рост 32-летней Эмеральд Ван Ланген из Торонто, Канада, составляет 193 сантиметра. Девушка оказалась настолько высокой, что сначала ей даже отказывали модельные агентства, а мужчины ростом совсем немного меньше начинали комплексовать.

Справа Эмеральд с мужем. Фото © Instagram / emerald.tallmodel, tallgirlshortboy

Уже в девятом классе девушка начала замечать, что растёт быстрее, чем её друзья. Она стала носить обувь на плоской подошве и предпочитала сидеть, разговаривая с другими людьми. Эмеральд постоянно испытывала неловкость, зато на неё возлагал большие надежды тренер по баскетболу.

Фото © Instagram / emerald.tallmodel

Отношения с парнями тоже долго не складывались. Однако потом Эмеральд для себя решила, что идеальные любовники для неё — парни, которые намного ниже. 11 лет назад она счастливо вышла замуж, и её возлюбленный оказался ниже девушки на 15 сантиметров, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / emerald.tallmodel

Эмеральд не только наладила личную жизнь, но и добилась своего — стала моделью, в чём ей помог Интернет. По словам девушки, в высоком росте она видит немало плюсов. Только аренда квартир заставляет помучиться — всегда приходится узнавать, насколько высоки в помещении потолки.