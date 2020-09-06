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43-летняя мама стала зависимой от ботокса, и результат налицо — её вечно принимают за девушку сына

Марсела Иглесиас отпраздновала свой 43-й день рождения, но вряд ли кто-то сможет определить её возраст правильно. Потратив не одну тысячу долларов на пластику, женщина выглядит на десятилетия моложе своего реального возраста.

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Фото © Instagram / marcelaiglesiashollywood

В год у Марселы уходит порядка 75 тысяч рублей на одни только инъекции ботокса. И, судя по её шикарному внешнему виду, траты оправданны. Как только американку не называли СМИ — и живой барби, и ботокс-зависимой, но ясно одно: для девушки удерживать внимание прессы не составляет никаких проблем. В своём недавнем интервью Daily Star красотка призналась, что часто её принимают за сестру или даже девушку его сына.

Фото © Instagram / marcelaiglesiashollywood

Когда мы вместе ходим на концерты или по магазинам, люди думают, что я часть его компании. Они не могут поверить, что я его мать. Конечно, я польщена, это большой комплимент

Марсела Иглесиас

И хоть 43-летнюю маму такие сравнения каждый раз лишь подбадривают, 19-летнего Родриго от подобных комментариев передёргивало. Но привыкнуть можно ко всему, когда об этом говорят так часто. Марсела уверена: их отношениям с сыном можно позавидовать.

Думаю, всё потому, что я нетипичная мама. Я модная. Мы иногда делимся одеждой, у меня есть куртки унисекс, которые на нём отлично смотрятся. Родриго говорит, что я не похожа на "нормальную" маму

Марсела Иглесиас

Фото © Instagram / marcelaiglesiashollywood

Ко всему прочему, Марсела часто проводит время в компании его сына, так что ничего удивительного, что некоторые считают её частью "банды". Так женщине легче в полной мере наслаждаться своей яркой жизнью.

Я обнаружила, что люди забывают, как жить своей жизнью, и слишком сильно стараются соответствовать возрасту. Но я делаю всё возможное, чтобы делать только то, что мне действительно нравится

Марсела Иглесиас

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