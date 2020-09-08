37-летняя экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова, которая снова находится в статусе невесты, не перестаёт выкладывать снимки на грани. На этот раз артистка поделилась в "Инстаграме" целой фотосессией в откровенном образе.
Анна Седокова забралась в бассейн в чёрном купальнике с вырезом до талии, который едва скрывал её пышную грудь. Артистка добавила накидку, объёмные украшения и чувственно смотрела в камеру, поднеся пальцы к пухлым губам.
Ещё два снимка появились в инстаграме фотографа певицы. И там маме троих детей предоставилась возможность показать свои стройные ноги, выбрав самые удачные ракурсы.
У поклонников знойной исполнительницы снова захватило дух. Они наградили снимки десятками тысяч лайков, отметив, что Анна всё ещё остаётся на высоте и заслуживает звания секс-символа. При этом, по мнению подписчиков, избраннику Седоковой — 28-летнему латвийскому баскетболисту Янису Тимме — действительно невозможно было устоять перед певицей. Ранее ради неё он оставил жену с маленьким ребёнком.
Ммм... Снова секс у меня в ленте😍😍😍 Ань, не сбавляй оборотов❤️❤️🔥🔥🔥
Rozhovsasha
Ну Аня, ну бомба)))) Понятно, почему повёлся женатый баскетболист
Dirtyangel2018
Нельзя комментить Седокову... На неё подписана моя девушка...
Emil__yes
Сейчас артистка и её парень готовы перевести свои отношения на новый уровень. Спортсмен сделал своей возлюбленной предложение спустя год отношений. И некоторые подписчики даже заподозрили, что Анна беременна, глядя на её налившуюся грудь и многозначительную подпись к одному из фото — "Только мы вдвоём".
WOW-stars
Седокова показала такие жаркие фото из бассейна, что подписчицы стали ревновать своих парней
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