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Настя Каменских наплевала на осень и надела бикини, выбрав для него весьма неподходящий ракурс

Фанаты певицы взмолились высшим силам, чтобы бабье лето продолжалось подольше.

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Фото © Instagram / kamenskux

Популярная 33-летняя исполнительница Настя Каменских всё лето радовала сердца поклонников жаркими фото в миниатюрных купальниках. Но с наступлением осени певица сбавлять обороты не планирует, что она и доказала последним снимком. На нем звезда предстала в белом бикини, которое выгодно сочеталось с её загорелой кожей.

Фото © Instagram / kamenskux

Певица распустила кудрявые волосы и добавила к образу солнцезащитные очки в белой оправе, сочетающейся с бикини. Но больше всего поразил поклонников ракурс, в котором снялась для них Настя. Девушка встала так, чтобы подчеркнуть своё подтянутое тело и идеальную фигуру, но вместе с тем оказалась на грани приличия. Но мало кто высказался против.

Фото © Instagram / kamenskux

Огонь просто 🔥

__r0man___

Настя обалденная 🔥

bivismaine

Во всей красе!

shvets6729

Фото © Instagram / kamenskux

Хоть по снимкам в инстаграме Насти и может сложиться впечатление, что она лишь отдыхает и наслаждается природой, но это не так. Буквально на днях звезда выпустила новую песню A huevo, что можно перевести с испанского как "офигенно". Композиция уже добилась большой популярности, а клип на неё за четыре дня просмотрели 3,4 миллиона раз.

Настя Каменских сделала это утро одним из самых лучших, выложив солнечное фото в бикини

И, судя по комментариям фанатов, теперь день просто обязан стать удачным.

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