Настя Каменских наплевала на осень и надела бикини, выбрав для него весьма неподходящий ракурс

Популярная 33-летняя исполнительница Настя Каменских всё лето радовала сердца поклонников жаркими фото в миниатюрных купальниках. Но с наступлением осени певица сбавлять обороты не планирует, что она и доказала последним снимком. На нем звезда предстала в белом бикини, которое выгодно сочеталось с её загорелой кожей.

Фото © Instagram / kamenskux

Певица распустила кудрявые волосы и добавила к образу солнцезащитные очки в белой оправе, сочетающейся с бикини. Но больше всего поразил поклонников ракурс, в котором снялась для них Настя. Девушка встала так, чтобы подчеркнуть своё подтянутое тело и идеальную фигуру, но вместе с тем оказалась на грани приличия. Но мало кто высказался против.

Фото © Instagram / kamenskux

Огонь просто 🔥 __r0man___

Настя обалденная 🔥 bivismaine

Во всей красе! shvets6729

Фото © Instagram / kamenskux