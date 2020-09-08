Популярная 33-летняя исполнительница Настя Каменских всё лето радовала сердца поклонников жаркими фото в миниатюрных купальниках. Но с наступлением осени певица сбавлять обороты не планирует, что она и доказала последним снимком. На нем звезда предстала в белом бикини, которое выгодно сочеталось с её загорелой кожей.
Певица распустила кудрявые волосы и добавила к образу солнцезащитные очки в белой оправе, сочетающейся с бикини. Но больше всего поразил поклонников ракурс, в котором снялась для них Настя. Девушка встала так, чтобы подчеркнуть своё подтянутое тело и идеальную фигуру, но вместе с тем оказалась на грани приличия. Но мало кто высказался против.
Огонь просто 🔥
__r0man___
Настя обалденная 🔥
bivismaine
Во всей красе!
shvets6729
Хоть по снимкам в инстаграме Насти и может сложиться впечатление, что она лишь отдыхает и наслаждается природой, но это не так. Буквально на днях звезда выпустила новую песню A huevo, что можно перевести с испанского как "офигенно". Композиция уже добилась большой популярности, а клип на неё за четыре дня просмотрели 3,4 миллиона раз.
WOW-stars
Настя Каменских наплевала на осень и надела бикини, выбрав для него весьма неподходящий ракурс
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