Сын Никаса Сафронова весом более 240 кг прыгнул в детский бассейн, и тот пришлось закрыть на ремонт

29-летний наследник Никаса Сафронова Лука Затравкин наслаждался пребыванием в турецком отеле в городе Белек, однако в какой-то момент отдых пошёл не совсем по плану. Парень, вес которого составляет более 240 кг, захотел искупаться в бассейне, но перепутал и прыгнул в детский, что закончилось весьма плачевно.

Я перепутал бассейны, думал, прыгаю в тот, где все прыгали, а оказалось, что сиганул в детский, в мелкий "лягушатник". Я со всех сил разбежался, прыгнул и прямо коленями воткнулся в бассейн, который затем дал трещину

Теперь буду прыгать в бассейн только после того, как проверю дно. Кожа заживает на море быстро, надеюсь, что ещё два-три дня — и будет полегче. Оба колена сейчас болят внутри, снаружи "мясо", щиплет. Но я мужчина, никогда не жалуюсь

Лука Затравкин — один из внебрачных детей Никаса Сафронова, пианист, лауреат многих международных конкурсов, известный также своей благотворительной деятельностью, пишет uznayvse.ru. Однако уже много лет парень ведёт борьбу с лишним весом, из-за которого нередко попадает в неловкие ситуации. В 2008-м Луке удалось похудеть до 76 кг, но затем объёмы вернулись снова. Сейчас музыкант, по его словам, весит от 240 до 250 кг — точную цифру он не смог назвать, потому что не нашёл в Турции подходящих весов. При этом, отвечая на вопрос, почему он, вегетарианец, всё время поправляется, сын художника показал свой обильный завтрак, куда входят в том числе омлет с сыром и помидорами, "роскошная сырная тарелка" и "большая корзина с плюшками".